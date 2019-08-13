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Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади

Сегодня в 16:53 ~ 1 минута на чтение 172
Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади

Если информация о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади подтверждается, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Российские военные видели в зоне сирийской провинции Идлиб американские самолеты и беспилотники.

Об уничтожении «террориста номер один» Дональд Трамп объявил 27 октября. По его словам, во время операции были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков, при этом ни один американский солдат не пострадал.

По данным агентства Anadolu, на месте ликвидации лидера ИГИЛ были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. Всего операция длилась четыре часа, в ней был задействован спецназ. Раскрыть местонахождение аль-Багдади якобы помогли его ближайшие помощники.

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