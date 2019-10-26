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Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

Сегодня в 20:46 ~ 1 минута на чтение 265
Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

Ликвидация главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади является поворотной точкой в совместной борьбе с терроризмом, Турция продолжит вносить вклад в нее, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Убийство главаря ИГИЛ знаменует собой поворотный момент в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция будет и впредь поддерживать антитеррористические усилия, как она это делала в прошлом. Заплатив самую дорогую цену в борьбе с ИГИЛ, РПК и другими террористическими организациями, Турция приветствует такое развитие событий", - написал Эрдоган в Twitter.
 
Он добавил, что "решительная борьба с терроризмом в духе союзничества принесет мир всему человечеству".
 
РИА Новости
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