Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади

Никто из военнослужащих не пострадал. Более того, им удалось освободить одиннадцать детей.
Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Абу Бакр аль-Багдади мертв", - сказал он, выступая в прямом эфире американских телеканалов.
По его словам, спецназ провел "опасную и смелую" операцию на северо-востоке Сирии, при которой уничтожил большое количество боевиков и подручных аль-Багдади.
Трамп также рассказал подробности ликвидации террориста. Так, главарь ИГИЛ пытался скрыться в подземном туннеле, который закончился тупиком, и взорвал себя с помощью пояса смертника.
"Он умер как трус, убегая и плача", - заявил американский лидер.
По его словам, тело главаря ИГИЛ было сильно обезображено. Тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать", сказал Трамп.
Он сообщил, что за террористом наблюдали последние две недели, он постоянно менял свои намерения, а потом осел в большом жилом комплексе, где было много подземных туннелей. Трамп отметил, что все ходы были тупиковыми, кроме одного, но "мы и его прикрыли".
Президент рассказал, что спецназовцы проникли в дом через проделанную ими с помощью взрыва дыру в стене. Он заявил, что стену пришлось взорвать, так как основной вход был заминирован.
Президент США поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. По его словам, Россия "отлично повела себя", пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии. При этом он отметил, что Россия не знала заранее, какую миссию выполняют США.
Глава государства также рассказал, что наблюдал за спецоперацией в прямом эфире из ситуационного центра Белого дома.
"Это было, как смотреть кино", - отметил американский президент.
По его словам, в комнате находились вице-президент Майк Пенс, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие.
Ранее о ликвидации аль-Багдади сообщил командующий "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди. Он отметил, что перед этим пять месяцев велась разведывательная работа на земле и точечное преследование.
В свою очередь, высокопоставленный источник в иракской разведке заявил, что Багдад сыграл значительную роль в ликвидации террориста.
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГИЛ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
РИА Новости