Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади

Трамп также рассказал подробности ликвидации террориста. Так, главарь ИГИЛ пытался скрыться в подземном туннеле, который закончился тупиком, и взорвал себя с помощью пояса смертника.

"Он умер как трус, убегая и плача", - заявил американский лидер. По его словам, тело главаря ИГИЛ было сильно обезображено. Тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать", сказал Трамп.

Он сообщил, что за террористом наблюдали последние две недели, он постоянно менял свои намерения, а потом осел в большом жилом комплексе, где было много подземных туннелей. Трамп отметил, что все ходы были тупиковыми, кроме одного, но "мы и его прикрыли".

Президент рассказал, что спецназовцы проникли в дом через проделанную ими с помощью взрыва дыру в стене. Он заявил, что стену пришлось взорвать, так как основной вход был заминирован.

Президент США поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. По его словам, Россия "отлично повела себя", пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии. При этом он отметил, что Россия не знала заранее, какую миссию выполняют США.