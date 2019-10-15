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Крупная консалтинговая компания приглашает кандидатов на должность «Стенографиста»

Сегодня в 11:09 ~ 1 минута на чтение 318
Крупная консалтинговая компания приглашает кандидатов на должность «Стенографиста»

Крупная консалтинговая компания Novo.az объявляет набор сотрудников на позицию «стенографист».

Компании требуются ответственные, исполнительные и грамотные сотрудники для долговременного и плодотворного сотрудничества.

Вид занятости: полная занятость.

Зарплата: 2000 AZN.

Требования к соискателю:

  • Наличие устойчивого навыка скоростной (слепой) печати устной речи по звуку (русский, азербайджанский).

Личные качества:

  • Пунктуальность.
  • Дисциплинированность.
  • Ответственность.
  • Исполнительность.
  • Трудоспособность.
  • Старательность.

Условия работы:

  • Комфортабельный офис в центре Баку.
  • Бесплатное питание.
  • График работы: 09:00 – 18:00.
  • Заключение трудового договора.
  • Социальные гарантии.

Дополнения:

Высылайте CV на электронный адрес: [email protected]. Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти тест с целью определить их уровень скоростной печати.

О компании

Консалтинговая компания Novo.az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.

Обучение и тренинги проводятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.

Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.

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