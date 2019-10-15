Крупная консалтинговая компания приглашает кандидатов на должность «Стенографиста»

Крупная консалтинговая компания Novo.az объявляет набор сотрудников на позицию «стенографист».
Компании требуются ответственные, исполнительные и грамотные сотрудники для долговременного и плодотворного сотрудничества.
Вид занятости: полная занятость.
Зарплата: 2000 AZN.
Требования к соискателю:
- Наличие устойчивого навыка скоростной (слепой) печати устной речи по звуку (русский, азербайджанский).
Личные качества:
- Пунктуальность.
- Дисциплинированность.
- Ответственность.
- Исполнительность.
- Трудоспособность.
- Старательность.
Условия работы:
- Комфортабельный офис в центре Баку.
- Бесплатное питание.
- График работы: 09:00 – 18:00.
- Заключение трудового договора.
- Социальные гарантии.
Дополнения:
Высылайте CV на электронный адрес: [email protected]. Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти тест с целью определить их уровень скоростной печати.
О компании
Консалтинговая компания Novo.az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.
Обучение и тренинги проводятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.
Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.
Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.
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