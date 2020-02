Love is in the air: Свадьба Айнишан Гулиевой и Кянана Али – ФОТО – ВИДЕО

1 февраля в Баку состоялась свадьба дочери заслуженной артистки Айбениз Гашимовой Айнишан Гулиевой и фитнес-тренера Кянана Али.

В декабре 2019 года А.Гулиева обручилась – ее избранником стал фитнес-тренер и диетолог Кянан Али, который в 2017 году занял второе место в соревновании Azerbaijan Men's Physique, а в 2018-м был назван Best Fitness Model of Azerbaijan – более подробно об обручении читайте по ссылке.

В конце января пара официально зарегистрировала свои отношения, расписавшись во Дворце счастья в Баку – все подробности здесь.

Утром 1 февраля в день свадьбы А.Гулиева представила на своей странице в социальной сети Instagram, где на нее подписано более 823.000 фолловеров, романтический видеоролик, в комментарии к которому призналась в любви к своему супругу: «Love you to the moon and back» (Люблю тебя бесконечно).

Свадьба А.Гулиевой и К.Али прошла в одном из столичных домов торжеств с участием самых близких паре людей – родственников, друзей и знакомых, среди которых было немало представителей азербайджанского шоу-бизнеса. Одним из самых трогательных моментов свадьбы стало исполнение ее знаменитой мамы, посвятившей песню дочери, которая растрогала А.Гулиеву до слез.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zeynal Group Photography (@zeynalmammadli) 1 Фев 2020 в 11:09 PST

Кадры из фотосъемки «love story», сделанные в день свадьбы фотографом Зейналом Маммадли, представлены для просмотра ниже.

Читайте по теме:

Дочь заслуженной артистки Айбениз Гашимовой выходит замуж – ФОТО

Айнишан Гулиева рассказала о предстоящей свадьбе и будущем муже: «Изначально я ревновала…» – ФОТО

Дочь заслуженной артистки Айбениз Гашимовой вышла замуж за фитнес-тренера – ФОТО – ВИДЕО

Ф.В.

Фото: Instagram by @aynikhalid