Дочь заслуженной артистки Айбениз Гашимовой вышла замуж за фитнес-тренера – ФОТО – ВИДЕО

Единственная дочь заслуженной артистки Айбениз Гашимовой Айнишан Гулиева сочеталась законным браком со своим избранником Кянаном Али.

В декабре 2019 года А.Гулиева обручилась – ее избранником стал фитнес-тренер и диетолог Кянан Али, который в 2017 году занял второе место в соревновании Azerbaijan Men's Physique, а в 2018-м был назван Best Fitness Model of Azerbaijan – более подробно об обручении читайте по ссылке.

А в минувший уикенд пара официально зарегистрировала свои отношения, расписавшись во Дворце счастья в Баку – как это происходило, смотрите в нижеприведенном видеоролике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zeynal Group Photography (@zeynalmammadli) 26 Янв 2020 в 5:56 PST

Свадьба Айнишан Гулиевой и Кянана Али состоится в феврале – будут проведены две свадебные церемонии – женская и мужская; более подробно об этом, а также об истории их знакомства, читайте здесь.

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В.Ф, Г.Р.