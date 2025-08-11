История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанской тиктокершей и актрисой Нармин Ханкишиевой.

Нармин Ханкишиева покорила сердца многих своим юмором и искренностью. Она не считает себя блогером, но её видео собирают сотни тысяч просмотров, а истории из жизни превращаются в маленькие комедии. 1news.az поговорил с Нармин о том, как всё началось, как она создаёт своих героев, что значит для неё популярность, о планах на будущее и не только.

- Нармин, расскажите о себе читателям 1news.az - кто вы в первую и главную очередь - блогер, тиктокер, актриса?

- Нармин Ханкишиева - тиктокер и актриса. Окончила факультет «режиссура музыкального театра» в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства (группы SABAH). Три года работала звукооператором за 198 манатов (улыбается). Блогером себя не считаю, но, возможно, в будущем им стану.

- Как всё началось в социальных сетях? Что стало точкой отсчёта вашего пути?

- Моё знакомство с TikTok и создание контента пришлось на время коронавируса. Видела, как в TikTok снимают смешные видео с эффектами, и решила тоже попробовать. Создала комедийный контент под названием «Ailə dramı» (Семейная драма – прим. ред.) и отправила его в нашу группу друзей в WhatsApp, делиться нигде не собиралась. Но моя близкая подруга сказала: «Это бомба, думаю, надо выложить». Я выложила и, когда возник неожиданный интерес, решила продолжить.

- Ваши видео с приколами и персонажами набирают сотни тысяч просмотров. Расскажите, как рождаются ваши персонажи? Откуда берутся идеи?

- Создавала персонажей с помощью эффектов. К примеру, Нушаба – образ матери - немного напоминает мою маму, а точнее, всех бакинских мам. Айдын - образ сына - больше всего напоминает моего двоюродного брата, особенно своей манерой говорить. Специально идеи не придумываю - просто беру телефон, добавляю эффекты и начинаю говорить.

- Есть ли у вас любимый или самый близкий по духу персонаж? Почему именно он?

- Этибар - образ отца, потому что он ничего не воспринимает всерьёз и делает всё, что захочет.

- Как и когда к вам пришла слава? Какие изменения это принесло в вашу жизнь? Были ли какие-либо трудности или неожиданные моменты связаны с внезапной популярностью?

- С детства - дома, на даче, в школе - я всех передразнивала: родственников и так далее. На каждом застолье всех смешила и всегда очень верила в себя, видела себя в этой сфере. Знала, что это когда-нибудь случится. Узнаваемость в соцсетях дала мне толчок к самовыражению. Люди, которые раньше проходили мимо, теперь, увидев меня, улыбаются, хотят сфотографироваться и пообщаться - это потрясающее чувство. Но сложность в том, что ты постоянно на виду, и у тебя нет права на ошибку, потому что, однажды потеряв интерес публики, ты уже никому не будешь интересен.

- Вы сыграли роль в комедии «Cin atı» вместе с заслуженной артисткой Дилярой Алиевой и активно участвуете в YouTube-проектах. Поделитесь своими впечатлениями от работы на съёмочной площадке - что вам особенно запомнилось и чему научились?

- У меня есть такая проблема - могу просто стоять, что-то вспомнить и рассмеяться, а потом ещё час-два не могу выйти из этого состояния, что, конечно, мешает работе всей команды. На съёмках фильма «Cin atı» я так много смеялась, что уже чувствовала: меня там ненавидят и, будь у них возможность, меня бы прибили (смеется). Но теперь я себя в этом плане воспитываю: запретила себе смеяться, а во время пауз на съёмках - отвлекаться и общаться с командой.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «CIN ATI»

- Вы играете в своих видео для соцсетей разные роли, а есть ли роль мечты, о которой вы мечтаете как актриса?

- У меня нет какой-то конкретной мечты - особой роли, а есть любимый жанр. Все вокруг думают, что я не смогу хорошо играть в драме, и я с нетерпением жду момента, чтобы опровергнуть их мнение.

- Говорят, что рассмешить зрителя сложнее, чем заставить его заплакать. Согласны ли вы с этим? Что для вас лично сложнее - комедийная или драматическая роль?

- Да, согласна, смешить - это труднее. Лично меня очень редко удаётся рассмешить. Играть в каком-либо жанре для меня не сложно. Всё зависит от веры в себя, желания и усердной подготовки к роли.

- Как вы находите баланс между творчеством для соцсетей и актёрской деятельностью? Что для вас важнее сейчас?

- Как я уже говорила, моя узнаваемость в соцсетях дала и даёт импульс моему актёрскому опыту. Свои актёрские способности я демонстрирую в видео, которые снимаю для соцсетей.

- В чём особенность азербайджанского юмора? Чем он отличается от юмора в других странах, и что, на ваш взгляд, делает его таким популярным среди зрителей?

- Мне кажется, у юмора нет каких-то специфических особенностей - если в итоге ты смеёшься, значит это юмор. Что касается популярности юмора других стран у нас, то это связано ещё и с разнообразием конкуренции. Чем больше растёт рынок, тем шире в нашей стране становится аудитория для нашего юмора.

- Почему в Азербайджане так мало женщин, которые ведут юмористические блоги? С чем это связано, и хотели бы вы, чтобы таких больше появлялось?

- Думаю, что у нас женщины чаще боятся принимать себя такими, какие они есть. Вместо того чтобы принимать свою жизнь и происходящее и превращать это в юмор, они предпочитают представлять это более серьёзно. Конечно, я бы хотела, чтобы таких было больше. Как я уже говорила, смешить - это сложнее. Это во многом зависит и от генетики человека, поэтому нормально, что не всем это дано. Мы можем услышать одно и то же от двух разных людей – посмеяться над историей первого, на второго вообще не отреагировать.

- Как вы считаете, какие темы в юморе сейчас остаются табу для азербайджанской аудитории, а какие можно и нужно обсуждать с помощью шуток?

- Таких тем много. Конечно, как и во всех вопросах, здесь тоже важно действовать с учётом настроений общества. Думаю, для каждой темы есть свой предел уместности шуток. Но нужно знать, где и в какой мере его уместно применять.

- Чувствуете ли вы ответственность за то, какой посыл несёт ваш юмор? Как вы балансируете между смешным и этичным?

- Пока не думаю, что мой юмор несёт какой-то глубокий смысл. Я его не создаю, а использую уже готовые приёмы. Не создаю баланс, а пользуюсь уже существующим.

- Сталкивались ли вы с ситуациями, когда ваши шутки воспринимались неоднозначно или вызывали критику? Как вы с этим справлялись? В целом, интересно ваше отношение к критике?

- Моё отношение к критике нормальное, потому что она является фактором развития. Критика заставляет меня заново подумать над темой. Будучи частью аудитории, я не вмешиваюсь в темы где присутствует критика.

- Сегодня очень много критики звучит в адрес пользователей TikTok, некоторых телеведущих и в целом телевидения - нужна ли определённая цензура на ТВ и в соцсетях? Может ли она помочь появлению более качественного и полезного контента?

- Если бы кто-то пообещал мне, что с завтрашнего дня все перечисленные вами проблемы будут решены, тогда можно было бы подумать. Но в целом я бы не хотела, чтобы цензура становилась преградой для творчества.

- Планируете ли вы в ближайшем будущем попробовать себя в стендап-шоу? Каким будет следующий шаг в вашей творческой деятельности?

- Конечно, планирую. Ждите новостей.

- Что для вас значит быть собой в современном мире, где на вас смотрят миллионы? Как вы сохраняете искренность и естественность?

- В целом, в любой сфере нужно оставаться собой, особенно в той, где я нахожусь, больше всего не хватает именно этого. Быть искренним, не смотреть на людей свысока и не быть эгоистом – все это может открыть для тебя неожиданные двери. Не значит, что я делаю это по плану - нет, я считаю себя достаточно искренней. Это также означает, что я честна с самой собой.

- Какие качества вы цените в людях и стараетесь развивать в себе?

- Для меня важно, чтобы люди уважали друг друга, независимо от их статуса и положения. У меня самой много моментов, которые нужно развивать. Самое главное - это человеческие качества.

- Что вас вдохновляет и мотивирует не останавливаться на достигнутом?

- Думаю, что я только в начале пути. Мне предстоит многого добиться. Меня вдохновляют люди, которые с нуля, своими силами достигают определённых высот, не ленятся и верят в себя.

- Как вы справляетесь с трудными моментами в жизни? Каковы ваши секреты душевного равновесия?

- В любом случае я не забываю благодарить и молиться. Никакое событие не может погасить мою веру в себя. В такие моменты очень люблю не сидеть дома, а проводить время с друзьями. После того, как они напоминают мне, какая у меня сила, я прогоняю негативные мысли и спокойно засыпаю.

- Какие мечты и цели, не связанные с творчеством, вы хотели бы реализовать в будущем?

- Создать свой собственный бренд.

- Если бы вы могли обратиться к себе пятилетней давности, какой совет дали бы тогдашней себе?

- Мой совет был бы такой: «Нармин, будет непросто, но это возможно! Как бы ни поддерживали тебя любящие люди, на самом деле твоя жизнь для них не так уж и интересна. Старайся не терять энтузиазма, будь терпелива и стань хозяйкой самой себе!»

- Что бы вы хотели, чтобы ваши подписчики знали о вас, помимо того, что они видят в соцсетях?

- Хотя я могу казаться очень весёлой, на самом деле я холодный человек. Несмотря на свою безразличность, порой могу днями обдумывать даже самые мелкие детали. Что касается умений - я могу читать слова и предложения наоборот.

- Нармин Ханкишиева через 10 лет…?

-Я всемирно известная актриса и стендап-комик, сижу в своей квартире в «Renessans Palace» и, потягивая холодный американо, готовлюсь к церемонии «Оскар» (улыбается).

Фото: Instagram by @thekhankishiyeva