Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«На высоте страха»

Жанр - фантастика, триллер, драма, детектив (Нидерланды)

Режиссер - Хьюго Кейзер

В главных ролях: Элла Балинска, Стюарт Грэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима, Шина Келли, Джордж Лаша, Константин Роинишвили

Рейтинги: IMDb - 5,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдалённой урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается - вертолёт терпит крушение. Эбби остаётся одна среди лесов, скал и снегов. Её единственная связь с внешним миром - голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти её.

«Никто 2»

Жанр - боевик, триллер, комедия, криминал (США)

Режиссер - Тимо Тьяджанто

В главных ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс, Майкл Айронсайд, Колин Сэлмон

Рейтинги: IMDb - 7,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Хатч Мэнселл, семьянин из пригорода и бывший профессиональный убийца, больше не может скрываться от своего опасного прошлого после предотвращения нападения дома. Постепенно раскрываются секреты не только Хатча, но и его жены Бекки.