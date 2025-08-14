 Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«На высоте страха»

Жанр - фантастика, триллер, драма, детектив (Нидерланды)

Режиссер - Хьюго Кейзер

В главных ролях: Элла Балинска, Стюарт Грэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима, Шина Келли, Джордж Лаша, Константин Роинишвили

Рейтинги: IMDb - 5,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдалённой урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается - вертолёт терпит крушение. Эбби остаётся одна среди лесов, скал и снегов. Её единственная связь с внешним миром - голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти её.

«Никто 2»

Жанр - боевик, триллер, комедия, криминал (США)

Режиссер - Тимо Тьяджанто

В главных ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс, Майкл Айронсайд, Колин Сэлмон

Рейтинги: IMDb - 7,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Хатч Мэнселл, семьянин из пригорода и бывший профессиональный убийца, больше не может скрываться от своего опасного прошлого после предотвращения нападения дома. Постепенно раскрываются секреты не только Хатча, но и его жены Бекки.

Поделиться:
325

Актуально

Xроника

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Политика

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Общество

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Общество

«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ...

Lifestyle

Палестина впервые будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная» - ВИДЕО

Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Власти Испании оштрафовали Кэти Перри - ВИДЕО

Победительница Səs Azərbaycan Джамиля Гашимова: «Благодаря шоу, я достигла цели, о которой мечтала много лет» - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Рэпер Джиган отдыхает в Баку вместе с детьми - ВИДЕО

​​​​​​​Певец Niletto отдыхает в Баку – ВИДЕО

Ройа понесла тяжелую утрату – ФОТО

Джиган с детьми знакомится с Баку: От Ичеришехер до Малой Венеции - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Палестина впервые будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная» - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

Сегодня, 12:30

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Сегодня, 12:12

Пакистан создаст ракетные войска

Сегодня, 11:45

В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Сегодня, 11:35

ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы

Сегодня, 11:28

Мингячевирское водохранилище превратили в стихийный пляж - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 11:05

Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы

Сегодня, 10:52

Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Сегодня, 10:40

В Баку арестовали водителя-нелегала - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

В посёлке Сахиль питьевая вода превратила улицу в болото - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ВИДЕО

Сегодня, 10:15

Посол: Пакистан не намерен менять отношения с Арменией без консультаций с Азербайджаном

Сегодня, 10:06

Трамп дал обещание Зеленскому

Сегодня, 09:58

В Мексике робот-пёс учит горожан доброте к животным - ФОТО

Сегодня, 09:52

Пашинян: Подписанные в Вашингтоне документы принесут Ирану и России ощутимые выгоды

Сегодня, 09:47

Посол: Пакистан всегда ценил поддержку Азербайджана

Сегодня, 09:43

Один человек погиб и шестеро пострадали при крушении воздушного шара в Нидерландах

Сегодня, 09:27
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06