Палестина впервые будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:45 - Сегодня
Палестина впервые будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная» - ВИДЕО

Палестина впервые будет представлена на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2025».

Страну на конкурсе красоты представит модель, фитнес-тренер и общественный деятель Надин Аюб, которая сообщила о своем участии в видеообращении, размещенном на официальных страницах конкурса в социальных сетях.

«Для меня большая честь объявить, что впервые в истории Палестина будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная». Я выйду на сцену «Мисс Вселенная» не просто с титулом «Мисс Вселенная Палестина», но и с правдой. Пока Палестина переживает боль, особенно в Газе, я несу голос народа, который отказывается молчать. Я представляю каждую палестинскую женщину и ребёнка, чья сила должна быть видна всему миру. Мы - больше, чем наша боль; мы - стойкость, надежда и биение сердца родины, которая живёт в нас», - отмечает Надин Аюб

Отметим, что конкурс «Мисс Вселенная 2025» состоится 21 ноября 2025 года в Impact Challenger Hall в Паккреде (Таиланд) - это будет 74-й по счёту конкурс красоты «Мисс Вселенная».

