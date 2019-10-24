Мать Элины: 10-миллионному ребенку дают четырехкомнатную квартиру, а тут убили ребенка и двухкомнатную! - ВИДЕО

В соцсетях распространяется видеоролик, в котором мать погибшей 6 апреля 2019 года Элины Гаджиевой Севиль Гусейнова выражает недовольство предлагаемой ей квартирой в Масазыре.

Видеоролик, созданный из кадров реальных интервью Севиль Гусейновой различным изданиям и ее голосовых сообщений в мессенджере, опубликовала Лейла Ширинова, мама Зулейхи Шириновой - подруги погибшей Элины Гаджиевой.

«Для тех, кто до сих пор верит в искренность матери и ее неподкупность. Думаю, что эти голосовые расставят все точки над «i». Не я, Лейла Ширинова, продалась, а мать, которая предала и продала память о своей дочери. И не я уговаривала ее, а у нее самой был этот план в голове, как получить большую выгоду от смерти дочери.

А тем, кому и этого будет мало, и тем самым покажут свою «слепоту и глухоту», это будет означать одно - вы ничем не лучше матери», -подписала Лейла Ширинова видеоролик.

В голосовом сообщении Севиль Гусейнова, в частности, говорит: «Кажется, завтра мне уже дадут купчую, так что желаю себе удачи. Мама все равно хочет пойти, мы недовольны, что нам дают (квартиру- ред.) в Масазыре «под маяк», мы не осилим ремонт. Далеко. 10-миллионному ребенку вы даете четырехкомнатную квартиру, а семье, у которой чиновники убили ребенка, даете двухкомнатную. Или пусть дадут деньгами, мы сами купим квартиру».

Далее Севиль обращается к неизвестному адресату: «Ай, г…х, ты пишешь, что нам не надо компенсации! Это не надо было писать! Как это не нужно, мы с них будем это брать!». В конце ролика уже бабушка погибшей Элины говорит, что они будут требовать компенсации после суда.

Напомним, что до недавнего времени Лейла Ширинова и Севиль Гусейнова весьма неплохо общались, пока С.Гусейнова не обвинила в доведении до суицида ее дочери дочь Лейлы - Зулейху. В свою очередь, Лейла Ширинова, возмущенная тем, что с первого дня гибели Элины ее дочь активно старалась добиться справедливости, поднимая шум в соцсетях, ополчилась против Севиль и пообещала всем показать истинное лицо матери погибшей Элины.

Отметим, что выставленные 18 октября голосовые сообщения – не первое, чем делится сегодня Л.Ширинова: не так давно с ее подачи были опубликованы и другие голосовые сообщения С.Гусейновой.

К примеру, те, на которых С.Гусейнова признается, что долгое время «курила травку», поэтому знает, как ведут себя люди, употребляющие наркотики, и в связи с этим отрицает возможность того, что Элина могла курить анашу. Причина возникновения этой темы – в том, что с первого дня гибели Элины в соцсетях не раз поднималась тема о том, что девочка, якобы, принимала какие-то таблетки. Однако эти версии впоследствии так же часто опровергались.

Немаловажно и то, что все эти «подробности» морального облика С.Гусейновой всплыли накануне завершения суда, рассматривающего уголовное дело в отношении бывшего директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой.

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Согласно оглашенному решению Сабаильского районного суда, С.Аббасова была признана виновной и приговорена к 2 годам 2 месяцам и 14 дням ограничения свободы. Кроме того, в рамках гражданского иска с экс-директора будет взыскано 18 тысяч манатов в пользу матери Элины Гаджиевой (8500 манатов в качестве компенсации за материальный, а 10 тысяч – за моральный ущерб).

Однако и сама С.Гусейнова также давала интервью в период судебных заседаний. Так, в своем интервью Гамиду Гамидову на его Youtube-канале «Поговорим» она отрицала свою причастность к распространенной ранее в соцсетях переписке, где она отказывается приехать в школу, узнав о том, что ее дочь совершила попытку суицида.

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Однако впоследствии отец Элины, Адалят Гаджиев обвинил Севиль в попытке нажиться на смерти Элины, а также подтвердил то, что она действительно отказалась ехать в школу в день попытки суицида их дочери.

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И вот сегодня всплыли новые подробности…

В заключение хочется сказать, что все эти «игры взрослых» - жестокие игры, попытки выяснить, кто из них более «правый» в данной ситуации, кто пытается нажиться на смерти ребенка, кто и какие голосовые сообщения посылал и кому - просто поражают до глубины души. Потому что все участники этих «вбросов» совершенно забыли о том, как ужасно умирала Элина Гаджиева. И что ее единственным желанием перед мучительной смертью в одиночестве, в палате реанимации, было одно: она просто хотела к добрым детям...

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