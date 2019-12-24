Мазахир Панахов: «Для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями выделены места»

Созданы необходимые условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, для проведения таких встреч во всех избирательных округах выделены места.

«В соответствии с требованиями Избирательного кодекса выделены открытые и закрытые помещения. Эти места официально оглашены и в печати. Кандидаты могут встречаться со своими избирателями в отведенных местах», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.