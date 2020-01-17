Мазахир Панахов: На сегодняшний день аккредитован 81 международный наблюдатель для наблюдения за ходом парламентских выборов

В Азербайджане созданы все необходимые условия для международных организаций для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся 9 февраля.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на заседании комиссии.

Он отметил, что Азербайджан всегда сотрудничал с международными организациями во время выборов.

«Мы направили приглашения международным организациям по поводу этих выборов. Многие уже ответили положительно», - сказал он и отметил, что на сегодняшний день для наблюдения за ходом парламентских выборов аккредитован 81 международный наблюдатель.

М.Панахов также подчеркнул, что аккредитация наблюдателей будет продолжаться, и их число будет увеличиваться.

«На данный момент аккредитованные наблюдатели представляют 28 стран. За выборами будут наблюдать председатели Центризбиркомов Турции, Беларуси, Молдовы и других стран», - сказал он.

Председатель ЦИК добавил, что число местных наблюдателей составило 12 829.

Он также указал, что 2431 кандидат на данный момент подал заявку на участие во внеочередных парламентских выборах, из них 1622 были зарегистрированы.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.