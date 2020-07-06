Мечеть или музей? Историческое решение по Айя-Софии будет оглашено в ближайшие дни

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Государственный совет Турции вынес окончательное решение о статусе Айя-Софии - легендарного историко-культурного памятника в Стамбуле.

Как сообщает Sabah, вердикт Госсовета будет оглашен в ближайшие дни.

В случае положительного решения, Айя-София спустя 86 лет сменит статус с музея на мечеть. По турецкому законодательству, решение Госсовета должно вступить в силу в течение 30 дней.

Иск об отмене решения турецкого правительства от 24 ноября 1934 года о преобразовании Айя-Софии из мечети в музей был подан турецкой неправительственной Ассоциацией по охране фондов исторических памятников и окружающей среды. Данный вопрос неоднократно поднимался с 2005 года, однако иски отклонялись, что обосновывалось тем, что в музейном статусе Айя-Софии нет нарушения законодательства. Последний иск был подан в 2016 году. Историческое решение по нему должно быть обнародовано в ближайшие дни.

В ноябре 2103 года Турецкий народный студенческий союз организовал сбор подписей с тем, чтобы добиться разрешения совершать намаз в Айя-Софии. В июле 2016 года в Айя-Софии по случаю завершения священного месяца Рамазан впервые прозвучал азан.

Весной прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности пересмотра статуса музея Айя-София. Против этих планов выступили политические и религиозные деятели нескольких государств.

До сегодняшнего дня вопрос статуса одной из главных достопримечательностей Стамбула, в 1985 году включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжает оставаться в мировой повестке.

«Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех», - заявил госсекретарь США Майк Помпео (цитата по BBC). По его мнению, изменение статуса Айя-Софии понизит ее способность «служить человечеству в качестве столь необходимого моста между людьми различных религиозных традиций и культуры».

Анкара дала на это заявление категоричный ответ. «Мы удивлены заявлением Государственного департамента США по поводу Айя-Софии»,- процитировал Anadolu официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Дипломат отметил, что Турция защищает все свои культурные ценности, включая Айя-Софию, без какой-либо дискриминации и в рамках традиций толерантности: «Айя-София, расположенная на нашей земле, является собственностью Турции, как и все наши культурные ценности».

Представитель МИД указал, что любой вопрос, касающийся Айя-Софии, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции».

«Разумеется, каждый волен выражать свое мнение. Однако никто не вправе говорить о наших суверенных правах в стиле «мы призываем, мы требуем», - подчеркнул Аксой.

Прямым вмешательством во внутренние дела Турции назвал президент Эрдоган заявления ряда стран по поводу Айя-Софии. «Мы сами решим статус Айя-Софии – это наше внутреннее дело», - подчеркнул он.

Айя-София, которая считается одним из основных символов завоевания Стамбула, была преобразована в мечеть в 482 году османским султаном Мехметом II. Этот исторический памятник и сегодня является одним из основных туристических объектов турецкого мегаполиса. Историки по праву называют Айя-Софию восьмым чудом света.

Ф.Багирова

Фото: Anadolu