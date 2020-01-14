«Место встречи – у «Запорожца»: Оригинальный «памятник» привлекает туристов - ВИДЕО

Владелец автосервиса в городе Хачмаз на севере Азербайджана необычным способом решил привлечь внимание к своему бизнесу.

Как сообщает 1news.az, Гюльгасан Фарманов водрузил на 10-метровую стелу рядом с сервисом автомобиль марки ЗАЗ-965А «Запорожец» (известный как знаменитый «Горбатый»).

«Это произошло в 2001 году, на все было потрачено 3 тысячи манатов. За 19 лет «Запорожец» стал местной достопримечательностью – несмотря на то, что улица носит имя Рашида Бейбутова, все называют ее улицей «Запорожца».

Для безопасности с автомобиля сняты двигатель и другие тяжелые детали. Но если их вернуть на место, машина хоть сейчас поедет», - заявил Г.Фарманов.

Иностранные туристы, по словам местных жителей, проявляют к «Запорожцу» большой интерес и постоянно фотографируются на его фоне.

Отметим, что ЗАЗ-965 «Запорожец» — советский микролитражный автомобиль, выпускавшийся с 1960-го по 1963 год. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций. Хорошо сохранившиеся экземпляры считаются раритетом у коллекционеров.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Baku.tv