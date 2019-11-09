1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Мевлют Чавушоглу: Признавшие «геноцид армян» умалчивают о геноциде в Ходжалы

9 Ноября, 2019 в 23:38 ~ 1 минута на чтение 137
Мевлют Чавушоглу: Признавшие «геноцид армян» умалчивают о геноциде в Ходжалы

"Признавшие надуманный "геноцид армян" почему-то умалчивают о резне, учиненной армянами в азербайджанском городе Ходжалы".

Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной с генсеком Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром пресс-конференции в Анталье.

Министр заявил, что решение о признании "геноцида армян" является средством давления, чтобы помешать анитеррористической операции "Источник мира", проводимой Турцией в Сирии.

"На самом деле геноцид в совсем недавнем прошлом учинили сами армяне в азербайджанском городе Ходжалы. Тогда зверски были убиты 613 невинных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 83 ребенка. Если кто-то хочет найти истину, пускай посмотрят, какие преступления против человечества сотворили террористы PKK/YPG в Ираке и Сирии", - сказал министр.

Report

WhatsApp

137

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены