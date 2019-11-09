Мевлют Чавушоглу: Признавшие «геноцид армян» умалчивают о геноциде в Ходжалы

"Признавшие надуманный "геноцид армян" почему-то умалчивают о резне, учиненной армянами в азербайджанском городе Ходжалы".

Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной с генсеком Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром пресс-конференции в Анталье.

Министр заявил, что решение о признании "геноцида армян" является средством давления, чтобы помешать анитеррористической операции "Источник мира", проводимой Турцией в Сирии.

"На самом деле геноцид в совсем недавнем прошлом учинили сами армяне в азербайджанском городе Ходжалы. Тогда зверски были убиты 613 невинных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 83 ребенка. Если кто-то хочет найти истину, пускай посмотрят, какие преступления против человечества сотворили террористы PKK/YPG в Ираке и Сирии", - сказал министр.

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