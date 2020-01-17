Международный банк Азербайджана расширил возможности владельцев Sahibkart

Международный банк Азербайджана представил новые возможности карты Sahibkart с целью облегчения работы лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Теперь любой, у кого имеется пластиковая карта Sahibkart, выпущенная банком, может вносить средства на свой счет через терминалы E-manat. Операции по пополнению счета можно осуществлять с помощью FIN-кода удостоверения личности, номера счета или 7-значного кода клиента Эта услуга доступна во всех терминалах E-manat по всей стране. Комиссия за пополнение счета на сумму до 100 (ста) манатов не взимается.

Любой индивидуальный предприниматель может приобрести карту Sahibkart и использовать ее в своей деятельности. Прежде всего, клиенты, использующие эти карты, экономят свое время. Карта освобождает от необходимости приходить в банк за получением информации о средствах на счете, для произведения платежей и получения наличных средств. С помощью карты Sahibkart клиент получает возможность легко управлять своим счетом. С помощью этой карты возможно проводить налоговые и другие виды выплат онлайн, оплачивать покупки, обналичивать средства в банкоматах или POS-терминалах.

Клиенту, желающему приобрести карту Sahibkart, может быть открыт новый счет, или карта может быть привязана к его уже существующему счету в банке.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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