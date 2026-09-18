«Карабах» обыграл «Шафу» и поднялся на второе место в Премьер-лиге

«Карабах» одержал минимальную победу над «Шафой» в матче шестого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счётом 1:0.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Единственный гол матча был забит на 61-й минуте — Марко Янкович реализовал пенальти и принёс «Карабаху» три очка.

После этой победы агдамский клуб набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Лидирует «Нефтчи» с 15 очками, «Сабах» занимает третье место, набрав 12 очков.

«Шафа» после поражения осталась с тремя очками и занимает десятое место.