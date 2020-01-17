Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Microsoft завершает поддержку Windows 7 в пользу Windows 10.

Пользователи все еще смогут работать на ней, однако операционная система перестанет получать обновления.

В компании такое решение объяснили тем, что ОС уже более десяти лет. За это время появилось множество новых видов кибератак. И "десятка" призвана противостоять этим угрозам.

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%. У Windows 10 — 65,4% и 56,92%.

Также пользователям необходимо обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям.

"Несовременные устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС", — предупредили в пресс-службе Microsoft.

По этой причине компания напомнила, что установка Windos 10 "на морально устаревающие девайсы" может снизить их производительность.

Ria.ru