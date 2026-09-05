В Стамбуле в своем доме скончался известный актер Серхат Мустафа Кылыч

В стамбульском районе Кагытхане в своей квартире в бездыханном состоянии был найден известный турецкий актер театра, кино и телевидения Серхат Мустафа Кылыч.

Известно, что с актером не удавалось связаться в течение 1–2 дней, после чего его девушка самостоятельно приехала к нему домой и обнаружила его на диване в салоне.

Прибывшие по вызову экстренные службы провели первичный осмотр тела. На нем не было обнаружено следов от режущих или колющих предметов, а также открытых ран от насильственных действий, однако зафиксированы синяки в области глаз, на руках и ногах. По словам его девушки Озлем Э., актер, страдавший лимфомой, не выходил на связь с четверга. Для установления точных причин смерти тело направлено в Институт судебной медицины.