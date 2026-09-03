 Бизнесмен, подавший в суд на «Шарурлу Исфендияра», получил 13 лет тюрьмы  | 1news.az | Новости
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Бизнесмен, подавший в суд на «Шарурлу Исфендияра», получил 13 лет тюрьмы 

Фаига Мамедова13:00 - Сегодня
Бизнесмен, подавший в суд на «Шарурлу Исфендияра», получил 13 лет тюрьмы 

Завершилось судебное разбирательство по делу руководителя ЖСК Progress-2016 Эмиля Самандарова.

Как стало известно Qafqazinfo, на заключительном заседании, проходившем в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям, был зачитан приговор, передает 1news.az.

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, предъявленное главе компании, подтвердилось показаниями потерпевших и свидетелей. В суде была доказана вина обвиняемого в продаже одних и тех же квартир нескольким лицам.

Согласно приговору, Самандаров осужден на 13 лет лишения свободы - по верхнему пределу санкции статьи, которая ему инкриминировалась.

Отметим, что ранее привлеченный к ответственности руководитель компании оказался в центре внимания из-за того, что подал в суд на известного предпринимателя Исфендияра Ахундова. Причиной стало то, что «Шарурлу Исфендияр» в одной из телепередач назвал его «мошенником». Самандаров посчитал это выражение оскорблением и клеветой в свой адрес при отсутствии вступившего в законную силу приговора суда и потребовал привлечь противоположную сторону к ответственности. Суд посчитал жалобу необоснованной и оправдал Исфендияра Ахундова.

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