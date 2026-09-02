Баку добился отмены провокационной выставки в Париже

В Париже отменили официальное открытие выставки, посвящённой армянским сепаратистам, находящимся в заключении в Азербайджане. Мероприятие должно было состояться 2 сентября на площади перед зданием мэрии французской столицы.

Об отмене выставки сообщает армянское издание Nouvelles d’Arménie.

По информации издания, решение было принято после обращения азербайджанской стороны к французским властям. При этом акция представителей армянской общины, запланированная на утро перед мэрией Парижа, состоится.

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева направила мэру Парижа письмо с протестом против проведения выставки. Дипломат выступила против того, чтобы бывших руководителей сепаратистского режима в Карабахе, осуждённых в Азербайджане, представляли как «армянских заключённых», и призвала пересмотреть решение о проведении мероприятия.

Абдуллаева отметила, что эти лица были осуждены в Азербайджане за тяжкие преступления, включая военные преступления, преступления против человечности и терроризм. По её словам, проведение подобной акции в Париже не соответствует нынешней повестке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Выставка была запланирована на период с 31 августа по 4 сентября, а её официальное открытие должно было пройти 2 сентября.