МИД России: Убеждены, что сессия ООН, инициированная Азербайджаном, пройдет в конструктивном ключе

~ 2 минуты на чтение 130

Россия поддержала предложение Азербайджана о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19.

Об этом на брифинге в четверг, 9 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос «Москва-Баку» о созыве по инициативе Азербайджана данной сессии.

«По инициативе Движения неприсоединения и Азербайджана как его председателя было принято решение о созыве специальной сессии Генассамблеи по COVID-19. Россия поддержала это предложение своего партнера по СНГ. Убеждены, что спецсессия пройдет в конструктивном ключе и заверится принятием субстантивных решений. В это констекте ожидаем интересной дискуссии. В условиях сохранения в Нью-Йорке непростой эпидемиологической ситуации планируется, что указанная спецсессия пройдет в дистанционном формате. В настоящее время идет согласование соответствующих процедур», - заявил спикер МИД России.

Предложение провести специальную сессию Генассамблеи ООН на высшем уровне по теме борьбы с пандемией коронавируса Президент Ильхам Алиев озвучил 4 мая, выступая в качестве председателя на саммите Движения неприсоединения, который был проведен посредством видеоконференции.

На днях помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что около 130 государств-членов ООН поддержали инициативу главы Азербайджанского государства. Единственной страной, выступившей против, является Армения.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со всеми государствами-членами ООН для определения формата и модальностей организации специальной сессии Генеральной ассамблеи по борьбе с пандемиями на уровне глав государств и правительств посредством видеоконференции, в частности, для достижения результатов в конце специальной сессии.

«Уверены, что специальная сессия создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией и внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу», - сказал он.

Источник: «Москва-Баку»