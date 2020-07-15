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МИД: «Узбекистан крайне обеспокоен сложившейся ситуацией на азербайджано-армянской границе»

15 Июля, 2020 в 20:32 ~ 1 минута на чтение 692
МИД: «Узбекистан крайне обеспокоен сложившейся ситуацией на азербайджано-армянской границе»

Дальнейшее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе может привести к жертвам среди населения, разрушить важные экономические связи на пространстве СНГ, говорится в заявлении МИД Узбекистана, обнародованном в среду.

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ.

«Республика Узбекистан крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на азербайджано-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы. Дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности», - говорится в тексте заявления, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что Ташкент выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации. «Приносим свои соболезнования родным и близким погибших», - указывается в заявлении.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Эльшан Рустамов

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