Михаил Гусман: Исторические и культурные связи Азербайджана и России всегда тесно переплетались

Я очень рад, что конференция «Баку-Москва: Диалог культур» состоялась именно в день моего рождения.

Я хочу выразить свою благодарность Президенту Азербайджана и Первому вице-президенту за поддержку и патронаж этого мероприятия.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Он также отметил, что данная конференция крайне важна с точки зрения развития двусторонних гуманитарных связей.

«И, честно говоря, на моей памяти в истории современного Азербайджана не было столь представительной делегации общественных деятелей, деятелей культуры из России. Хочу сказать, что вся делегация очень рада находиться здесь, на бакинской земле. И дело не только в традиционном азербайджанском гостеприимстве, а в той атмосфере дружбы, сотрудничества и внимании. Исторические и культурные связи Азербайджана и России всегда тесно переплетались», - заявил М.Гусман.

1news.az