Министр образования принял граждан в Кюрдемире - ФОТО

21 февраля министр образования Джейхун Байрамов принял жителей Гейчайского и Кюрдемирского районов в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" в Кюрдамире.

Перед началом приема были возложены цветы к подножью памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти на февраль 2020 года, в приёме также приняли участие вынужденные переселенца, проживающие в этом районе.

Министр Джейхун Байрамов внимательно рассмотрел каждое обращение в отдельности. Часть вопросов были решены на месте, в связи с некоторыми обращениями были даны указания руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.

В ходе приема были рассмотрены обращения граждан, касающиеся приема учителей на работу, замещения вакантных мест, ремонта школьных зданий, а также ряд других вопросов.

1news.az