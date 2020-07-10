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Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем

Сегодня в 18:56 ~ 1 минута на чтение 162
Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев находится на рабочем месте и принимает активное участие в борьбе с пандемией коронавируса, у него нет проблем со здоровьем.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил  руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов, отвечая на вопрос, почему министр здравоохранения не принимает участие в брифингах.

«Министр появляется на публике и на телевидении», - сказал он.

Н.Зейналов также указал, что сотрудники министерства выступают перед общественностью и отвечают на вопросы.

Эльшан Рустамов

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