Молодежные организации Азербайджана обратились в правоохранительные органы

~ 2 минуты на чтение 907

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной. Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Однако в это суровое время, когда так важна сплоченность всего народа, появляются те, кто пытается внести в общество раскол. Появляются фейковые видеоролики и призывы, распространяется дезинформация в соцсетях.

В связи с этим представители молодежных организаций Азербайджана обратились в правоохранительные органы. Возмущенные появлением в социальных сетях и на некоторых новостных сайтах провокационных фото- и видеоматериалов, аудиозаписей, а также призывов, распространяемых в Интернете различными лицами, они в своем обращении называют их предателями нашего государства.

В обращении также говорится о возмущении по поводу провокационных аудио- и видеозаписей и фотографий, опубликованных в соцсетях Рашадом Мамедовым и другими лицами. Считая эти публикации служащими интересам Армении, представители молодежных организаций потребовали самого сурового наказания для тех, кто распространяет подобные провокации. Они также требуют расследования и разоблачения реальных намерений Рашада Мамедова и других лиц, распространяющих аналогичные материалы, и приравнивают его действия к государственной измене. За что требуют соответствующего наказания.

Обращение в правоохранительные органы подписали 55 молодежных организаций.

Натали Александрова