МВД и Генпрокуратура предупредили Али Керимли и его сторонников

«В последние дни партии, входящие в структуру, называющую себя Национальным советом, называющий себя председателем Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, руководящие лица этой партии, а также ранее совершившие преступления лица, лживыми путями получившие убежище за границей и сейчас являющиеся пользователями соцсетей, распространяют призывы о проведении незаконной акции перед станцией метро «28 Мая» в субботу, 19 октября».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Обращение Национального совета о проведении митинга 19 октября с 15:00 до 17:00 было рассмотрено Исполнительной властью Баку, которая в соответствии с Законом «О свободе собраний» дала разрешение на проведение митинга в поселке Локбатан Гарадагского района столицы, на учебной базе спортивного клуба «Нефтчи», расположенной на улице 28 Мая. В соответствии с законом проведение собраний у метро (в охранной зоне) запрещено.

Несмотря на это, организаторы акции распространяют информацию о проведении митинга в охранной зоне метро.

Напомним, что 8 октября во время пикета в центре столицы, у здания ИВ Баку, несмотря на согласование с Национальным советом участия в пикете 50 человек, была осуществлена попытка проведения уличного шествия. Это привело к параличу движения транспорта, нарушению общественного правопорядка, обоснованному недовольству граждан. В отношении нарушителей были приняты предусмотренные законом меры.

Все это показывает, что руководство ПНФА и организаторы незаконных акций хотят в первую очередь не провести мероприятие, а нарушить общественный порядок и спокойствие в местах скопления людей, в тех местах, где законом запрещено проводить собрания.

МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана подчеркивают, что в случае, если призывающее к незаконным акциям руководство ПНФА, организаторы и участники этих акций вне разрешенной ИВ Баку для митинга территории допустят противоправные действия, тем самым мешая нормальной жизни граждан, учреждений, беспрепятственному движению транспорта, вся ответственность за это ляжет на их плечи.

Поэтому этим лицам вновь делается предупреждение о том, что правоохранительные структуры будут решительно пресекать все незаконные действия, и против нарушителей требований закона будут приняты самые серьезные меры, в том числе и уголовная ответственность», - подчеркивается в заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.