МВД: Выявлены 88 человек, получивших SMS-разрешение по чужому удостоверению личности

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Установлены личности 88 человек, которые в течение суток по номеру чужого удостоверения личности обращались на номер 8103 «Системы получения разрешений и мониторинга в период действия особого карантинного режима».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, все они были приглашены в управления, отделы или отделения полиции, где с ними провели профилактическую беседу и взяли объяснительные.

«До сведения этих лиц было доведено, что в случае повторных нарушений в их отношении будут предприняты серьезные меры административного наказания», - подчеркнули в МВД.

Тимур Рзаев