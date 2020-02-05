На 1000 избирательных участков Азербайджана установлены веб-камеры

В связи с парламентскими выборами на 20 процентах или тысяче избирательных участков в стране установлены веб-камеры.
Об этом сегодня заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.
Заместитель председателя ЦИК отметил, что веб-камеры были проверены и готовы к использованию.
«В связи с этим проделана необходимая техническая работа», - сказал он.
Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».
Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
А.А.