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На 1000 избирательных участков Азербайджана установлены веб-камеры

Сегодня в 17:04 ~ 1 минута на чтение 122
На 1000 избирательных участков Азербайджана установлены веб-камеры

В связи с парламентскими выборами на 20 процентах или тысяче избирательных участков в стране установлены веб-камеры.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что веб-камеры были проверены и готовы к использованию.

«В связи с этим проделана необходимая техническая работа», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.

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