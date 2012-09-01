На Абшероне в четверг до +14, без осадков

В четверг, 30 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +3 до +6, днем - от +12 до +14, непосредственно в Баку ночью - от +4 до +6, днем - от +12 до +14.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +3, днем - от +11 до +16, в горах ночью - от 0 до -5, днем - от +2 до +7.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне 30 января стабильных погодных условий в целом благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.