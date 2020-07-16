На AZTV состоится премьера художественного фильма о Карабахской войне – ФОТО - ВИДЕО

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Творческая студия «Sabah» канала AZTV представит новый художественный фильм о Карабахской войне, снятый режиссером Сираджем Мустафаевым.

Картина «Yağlı boya ilə ailə portreti» («Семейный портрет маслом») снята в жанре драмы – в фильме рассказывается о жизни мужчины по имени Чингиз, чей единственный сын – студент-художник стал шехидом на Карабахской войне. Не выдержав потери сына, умирает и его жена.

Основная сюжетная линия – это самопожертвования главного героя, человека с больным сердцем, нашедшего в себе силы после случайного раскрытия тайны оказать помощь соседу, у которого тяжело болен сын.

Премьера фильма, трейлер которого представлен для просмотра ниже, состоится на канале AZTV 19 июля в 21:30.

Автор сценария и режиссер-постановщик - Сирадж Мустафаев. Над проектом работали оператор-постановщик Фахир Самедоглу, композитор Вюсал Омаров, художник Эльяз Сафаров, продюсер Шариф Гурбаналиев.

В главной роли в фильме «Yağlı boya ilə ailə portreti» снялся Эльданиз Расулов.

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Феликс Вишневецкий