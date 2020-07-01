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На бакинских дорогах убирают карантинные посты

Сегодня в 17:14 ~ 1 минута на чтение 12539
На бакинских дорогах убирают карантинные посты

В среду, 1 июля, уменьшено количество постов, установленных в Баку для контроля за соблюдением водителями и пассажирами автотранспорта требований особого карантинного режима.

Как сообщает 1news.az, в частности, сокращено количество постов в Сураханском, Сабаильском, Наримановском, Насиминском районах, на трассе в Забрат, у станции метро «Кероглу», на проспекте Гара Гараева, в поселке Ени Гюнешли и т.д.

Официальной информации о причине уменьшения количества постов в Дорожной полиции пока получить не удалось, там посоветовали дождаться комментария Оперативного штаба.

Тимур Рзаев

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