Трамп заявил, что США и Куба могут заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Гавана, вероятно, смогут достичь соглашения и военное вмешательство для этого не потребуется.

«Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Не думаю, что нам понадобится армия», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, США хотят «помочь Кубе» и открыть страну для американцев.

Ранее администрация Трампа усилила давление на Гавану. В этом году США ввели нефтяную блокаду Кубы, которая столкнулась с дефицитом топлива и перебоями в электроснабжении.

В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что страна остается открытой для диалога с США и коммерческих отношений с американскими компаниями.