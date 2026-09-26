49 тысяч заявок за 72 часа: Как волонтеры помогали проводить Гран-при Азербайджана - ФОТО

Около 2 тысяч волонтеров были задействованы в организации гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года на Бакинском городском кольце.

Они работали на различных участках трассы, помогали болельщикам ориентироваться, встречали гостей, дежурили в информационных центрах и участвовали в организационном обеспечении соревнований.

Интерес к волонтерской программе продолжает расти. В этом году всего за 72 часа организаторы получили 49 тысяч заявок от желающих присоединиться к команде.

За последние 10 лет участниками волонтерских программ бакинских этапов Формулы-1 стали более 20 тысяч человек.

Таким образом, проведение Гран-при обеспечивали не только пилоты и команды, но и тысячи людей, работавших за пределами гоночной трассы.