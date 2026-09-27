Токаев освободил министра обороны Казахстана от должности после гибели 14 военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.

Решение принято спустя несколько дней после трагедии во время военных учений в Мангистауской области.

24 сентября из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и волн в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе выясняет, почему учения не были остановлены при неблагоприятных погодных условиях.

После трагедии были задержаны пять военнослужащих, занимавших командные должности. Среди них начальник штаба и первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами, командиры двух воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.

Расследование ведется по статьям, связанным с ненадлежащим исполнением обязанностей военной службы и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия.

Даурен Косанов был переназначен на должность министра обороны Казахстана 3 сентября.