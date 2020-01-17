На трассе Баку-Аэропорт снижена максимально разрешенная скорость - ФОТО

С сегодняшнего дня, 17 января, снижена максимально разрешенная скорость движения на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев – Мардакянский круг (мост).
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, для усиления безопасности на этой дороге максимально разрешенная скорость снижена с 120 до 110 километров в час (на крайней левой и второй слева полосах).
На крайней правой и второй справа полосах максимально разрешенная скорость тоже снижена, соответственно, с 80 до 70 и со 100 до 90 километров в час.
Водители должны учитывать это при движении.
Отметим, что на участке проспекта Гейдара Алиева с его начала (пересечения с проспектом Бабека) и до станции метро «Кероглу» максимально разрешенная скорость не изменена и составляет 90 километров в час.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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