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Народная артистка Назакет Теймурова заразилась коронавирусом

Сегодня в 14:58 ~ 1 минута на чтение 94
Народная артистка Назакет Теймурова заразилась коронавирусом
Солистка Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова заразилась коронавирусом (COVİD-19).
 
Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook написал Гаджи Нуран.
 
По его словам, актриса госпитализирована, ее состояние очень тяжелое.
 
В субботу, 11 июля, в Азербайджане выявлен 531 новый зараженный коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы. Шесть пациентов, заболевших коронавирусом, скончались.
 
В то же время 514 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.
 
На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 8616 больных коронавирусом.
 
По состоянию на 11 июля, в Азербайджане всего выявлен 23521 случай заражения коронавирусом.
 
14607 пациентов выздоровели, 298 скончались. 8616 инфицированных продолжают лечение.
 
Эльшан Рустамов

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