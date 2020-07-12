Народная артистка Назакет Теймурова заразилась коронавирусом

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Солистка Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова заразилась коронавирусом (COVİD-19).

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook написал Гаджи Нуран.

По его словам, актриса госпитализирована, ее состояние очень тяжелое.

В субботу, 11 июля, в Азербайджане выявлен 531 новый зараженный коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы. Шесть пациентов, заболевших коронавирусом, скончались.

В то же время 514 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 8616 больных коронавирусом.

По состоянию на 11 июля, в Азербайджане всего выявлен 23521 случай заражения коронавирусом.

14607 пациентов выздоровели, 298 скончались. 8616 инфицированных продолжают лечение.

Эльшан Рустамов