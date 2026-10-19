Израильская Elbit Systems поставит Азербайджану ракетные системы на $235 млн - ВИДЕО

Компания Elbit Systems выиграла контракт на сумму $235 млн на поставку высокоточных ракет и реактивных артиллерийских систем «европейскому заказчику».

Как сообщает израильское издание Globes, этим заказчиком является Азербайджан.

Сделка, рассчитанная на три года, является частью ряда проектов в сфере безопасности, демонстрирующих возобновление процветания отношений между израильской оборонной промышленностью и Баку, отмечает издание.

Речь идет о поставках ракет средней дальности сверхзвукового ракетного комплекса Extra-MR и реактивных артиллерийских систем PULS в рамках межправительственного соглашения между министерствами обороны Израиля и Азербайджана.

Extra MR - это высокоточная управляемая ракета, предназначенная для операций на средних дистанциях, обеспечивающая точное поражение целей противника на дальности до 80 км. Система полностью совместима с системой PULS компании Elbit Systems и существующими архитектурами C4I, обеспечивая гибкие и экономически эффективные возможности для широкого спектра задач.