В азербайджанском секторе Каспийского моря изъяли более 8 килограммов наркотиков - ФОТО

В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружена партия наркотических веществ общим весом 8 килограммов 600 граммов.

Как сообщает 1news.az, наркотики были выявлены на Ленкоранском рейде, в 20 морских милях от побережья, в ходе совместных мероприятий подразделения берегового контроля, пункта технического наблюдения и пограничного корабля Береговой охраны Государственной пограничной службы.

Помимо наркотических веществ, сотрудники обнаружили и изъяли синтетическую сеть длиной 350 метров, находившуюся в мешке.

По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.