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В Бакинском госцентре профобразования открылся Центр инклюзивного обучения - ФОТО

Редакция 1news15:25 - Сегодня
В Бакинском госцентре профобразования открылся Центр инклюзивного обучения - ФОТО

В рамках проекта «SkillBridge – Инклюзивное образование для инклюзивной занятости» в Бакинском государственном центре профессионального образования по культуре и ремеслу создан Центр инклюзивного обучения и преподавания.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Алена Алиева, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, исполнительный директор ООО SOCAR Midstream Gas Operations Полад Рустамов, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, а также представители государственных структур, партнеров проекта и общественных организаций.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна.

Учредитель общественного объединения Birgə və Sağlam Айтен Эйналова в своем выступлении отметила, что организация оказывает поддержку лицам с аутизмом и их семьям, проводит просветительскую работу в этой сфере.

Руководитель проекта SkillBridge Ази Эйналов отметил, что новый центр служит развитию профессиональных навыков лиц с инвалидностью и нейроразнообразием, их интеграции на рынок труда и расширению возможностей трудоустройства. Было подчеркнуто, что четыре мастерские центра оснащены современным оборудованием, созданы соответствующие условия для формирования инклюзивной образовательной среды. Здесь предусматривается организация тренингов по графическому дизайну, веб-дизайну и программному обеспечению, художественному оформлению интерьера и экстерьера, резьбе по дереву, а также по продажам, контролю и казначейству. Кроме того, в мастерской, действующей при общественном объединении Birgə və Sağlam, для молодежи с нейроразнообразием проводятся практические тренинги по направлениям: кондитер, бариста и делопроизводство. В рамках проекта в общей сложности планируется провести оценку 200 человек, привлечь к обучающим программам 100 человек и обеспечить занятость не менее 60 человек.

Затем был продемонстрирован видеоролик о целях проекта и деятельности центра.

Глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов в своем выступлении подчеркнул важность развития образования, создания равных возможностей для детей и поддержки инклюзивного образования.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов отметил необходимость создания условий для получения образования всеми детьми. Помимо устранения барьеров в инклюзивном обучении, он обратил внимание на важность развития практических навыков выпускников и их интеграции на рынок труда.

Директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы подчеркнул важность инклюзивного профессионального образования для раскрытия потенциала каждого человека и обеспечения его активного участия в социально-экономической жизни общества. Он сообщил, что в 2023-2026 годах в учреждениях профессионального образования было создано более 5 тыс. возможностей для обучения лиц с инвалидностью, в нынешнем учебном году прием лиц этой категории увеличился на 40 % по сравнению с 2023 годом и достиг 1400 человек. Директор добавил, что новый центр, наряду с расширением доступа к профессиональному образованию, внесет вклад и в трансформацию полученных навыков в реальную занятость.

На мероприятии также выступили заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, исполнительный директор ООО SOCAR Midstream Gas Operations Полад Рустамов и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов.

Двое молодых людей с нейроразнообразием поделились своими жизненными историями. В их выступлениях было обращено внимание на роль развития профессиональных навыков и инклюзивного образования в подготовке к самостоятельной жизни.

В завершение мероприятия гости ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного обучения и преподавания, созданными условиями и мастерскими. В конце было сделано памятное фото.

Отметим, что проект «SkillBridge – Инклюзивное образование для инклюзивной занятости» реализуется при партнерстве Государственного агентства по профессиональному образованию, финансовой поддержке ООО SOCAR Midstream Gas Operations и партнеров Южно-Кавказского трубопровода, и исполнении общественного объединения Birgə və Sağlam. Проект нацелен на оказание поддержки развитию профессиональных навыков лиц с инвалидностью, укреплению их экономической независимости и формированию инклюзивного рынка труда.

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