NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

В американском аэрокосмическом агентстве нашли положительные моменты в том, что корабль не смог пристыковаться к МКС.

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС. В аэрокосмическом агентстве указали, что это первый случай в истории, когда американскую капсулу удалось посадить на сушу, а не в океан.



На записи видно, как капсула на трех парашютах опускается в Нью-Мексико.



20 декабря Starliner с продуктами для космонавтов на МКС и манекеном Роузи был запущен в космос. Корабль, созданный компанией Boeing, в рамках экспериментального полета должен был состыковаться с Международной космической станцией. Однако после запуска произошел сбой оборудования, в результате чего космический корабль не смог выйти на заданную орбиту. Спустя сутки в NASA приняли решение вернуть Starliner на Землю.



Несмотря на неудачу миссии, американские специалисты отметили, что в ходе запуска удалось проверить основные системы корабля, а также работу парашютов. Помимо этого, эксперимент подтвердил возможность возвращения на Землю астронавтов в случае возникновения проблем.



РБК

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB