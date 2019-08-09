Найдены фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Вечером 8 августа была определена территория в Каспийском море, где потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший 24 июля ночной учебно-тренировочный полет.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых представителями профильных госструктур и служб с участием привлеченных к поискам турецких специалистов, найдены и извлечены из воды некоторые фрагменты самолета.

Идет подготовка к извлечению с морского дна основной части самолета.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Что известно о пилоте потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана? - ФОТО - ВИДЕО

ВВС Азербайджана временно приостановили учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Министр обороны посетил оперативный штаб, созданный в связи с крушением военного самолета

Командующий ВВС АР посетил семью пилота, пропавшего без вести при крушении МиГ-29 - ФОТО - ВИДЕО

Министерство обороны АР о распространяемом видео крушения самолета МиГ-29

Минобороны Азербайджана: Поиски МиГ-29 и его пилота продолжаются - ФОТО - ВИДЕО

Найден азербайджанский истребитель, упавший в Каспий - ОБНОВЛЕНО

1news.az