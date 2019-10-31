Не все то золото, что блестит, или О спекулятивных «успехах» армянского лобби в США и необоснованном гвалте лжепатриотов в Азербайджане

Вслед за тем, как Палата представителей Конгресса США 29 октября сделала свой «подарок» по случаю 96-летия Турецкой Республики, приняв сразу два антитурецких документа, один из которых посвящен притянутым за уши и не имеющим никаких исторических и правовых оснований инсинуациям о признании т.н. «геноцида армян», на улице армянского национализма зазвучали фанфары в сопровождении дудука.

Конечно, проармянские лоббистские структуры в США, добивавшиеся этого на протяжении многих десятилетий, приписывают себе заслуги в достижении данной «исторической победы». Тем не менее, даже они вынуждены признать: подобное стало возможно лишь по причине того, что во влиятельных политических кругах, определяющих государственную политику США, желание показательно наказать Турцию за ее строптивость перевесило здравый смысл. То есть указанное решение носит сугубо конъюнктурный характер. А конъюнктура, как известно, предмет весьма непостоянный и могущий стремительно меняться.

В данной связи обращает на себя внимание сугубо политизированный, спекулятивный и лишенный юридической конкретики язык «геноцидальной» резолюции. Впрочем, иное вряд ли было возможно при составлении столь вопиющей фальсификации. Администрация Президента Азербайджанской Республики в комментарии по этому поводу предельно четко и ясно указала на историческую несостоятельность и юридическую ничтожность означенного, с позволения сказать, законодательного акта. К слову, свою исчерпывающую оценку продукту шабаша на Капитолийском холме накануне Хэллоуина дало и Турецкое государство.

Как бы то ни было, т.н. «армянский вопрос» уже в который раз за последние полтора века стал инструментом давления на Турцию. Такое, как известно, неоднократно случалось. Пресловутые события 1915 г. как раз и стали результатом попытки держав Антанты, воевавших с Османской империей, обратить довольно многочисленную на тот момент и весьма не обделенную благами армянскую общину против страны, считавшей ее millet-i sadıka (преданным народом). И кто знает, чем обернется нынешнее будирование этой темы. То есть, вполне возможно, в стратегической перспективе сегодняшнее ликование мирового армянства сколь поспешно, столь и необоснованно.

Тем не менее, в рьяном угаре желая создать видимость «полной и окончательной победы» на поле информационной войны, армянские лоббистские структуры решили преподнести очередной вояж самопального «министра иностранных дел» незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему районов Азербайджана, а также проведение в одном из неосновных зданий Конгресса США некого мероприятия по пропаганде указанного режима чуть ли не как «признание» со стороны официального Вашингтона. Подобная позиция пропагандистской машины армянского национализма хоть и полностью лжива в своих основаниях, но объяснима с точки зрения интересов информационного обеспечения его захватнических устремлений. По сути, здесь ничего нового. Страна, устами своего премьера пытающаяся выгородить пособника нацистов Гарегина Нжде, разработавшего в 1930-х годах идеологию цехарконизма – армянского фашизма, вполне «логично» прибегает к технологиям доктора Геббельса.

К сожалению, ряд весьма неразборчивых в выборе источников информации особ, считающих себя блогерами или журналистами и не особо обремененных должными знаниями международной политики, стараясь выставить себя большими патриотами, принялись практически в неизменном виде ретранслировать в информационное пространство Азербайджана сказки о «полной поддержке» официальным Вашингтоном поползновений мирового армянства против Азербайджана. Они, точно не зная, что и где на самом деле произошло, принялись обвинять Посольство нашей страны в Вашингтоне и МИД – мол, куда смотрит азербайджанская дипломатия.

Оставим за скобками неизвестные причины столь безоглядного доверия сообщениям, вбрасываемым армянской стороной, при столь огульном скептицизме по поводу действий официальных представителей собственной Родины. Однако хотелось бы напомнить, что азы журналистского профессионализма никто не отменял, и прежде чем стучать по клавиатуре, неплохо удостовериться насчёт реального положения вещей. А оно таково – туристические вояжи ханкендинских «руководителей» разного пошиба по столицам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и некоторых иных государств с паспортами Республики Армения в карманах не есть из ряда вон выходящее событие. И всякий раз они свидетельствуют о неуклюжих попытках Армении создать видимость «борьбы за самоопределение» на фоне реалий оккупации этой страной международно признанных территорий Азербайджана. И всякий раз эти попытки встречают решительный протест и противодействие со стороны МИД и дипломатических представительств нашей страны за рубежом.

Кроме того, прежде чем повторять армянские мантры о «победе при Капитолии», неплохо было бы зайти в поисковик и найти видеоматериалы о ходе действа. К слову, факт того, что Армянский национальный комитет Америки снял довольно тесное помещение в одном из второстепенных зданий Конгресса, куда набились члены этого комитета, сотрудники посольства Армении в Вашингтоне и пара-тройка штатных завсегдатаев армянских тусовок из числа членов Палаты представителей, не является поводом посыпать голову пеплом и рвать на себе волосы. Напротив, это должно служить стимулом для лиц, считающих себя патриотами Азербайджана, присоединиться к организуемой Посольством нашей страны в Вашингтоне кампании информирования американской общественности и законодателей об истинах, связанных с агрессией Армении. Было бы уместно поинтересоваться, а что сделали эти «патриоты», хающие деятельность нашей дипломатии, сколько убедительных петиций и обращений они направили членам Конгресса, во скольких предвыборных кампаниях они способствовали ослаблению позиций проармянского лобби США?

Увы, те же самые поисковики дают нам информацию несколько иного рода: на 31 октября в Вашингтоне ряд деятелей радикальной оппозиции Азербайджана планирует собраться для того… чтобы обсуждать планируемый ими на 2 ноября митинг в Баку? А как насчет общенациональной повестки, которая должна, по идее, превалировать над внутриполитическими разногласиями? Что же, посмотрим. Но, кажется, комментарии тут излишни.

И наконец, даже в условиях нынешней обуявшей Вашингтон антитурецкой истерии дипломатия Азербайджана добилась сохранения неизменности позиции США по непризнанию марионеточного режима, созданного в Ханкенди. Так, его глашатай, представляющий себя «министром», вынужден будет довольствоваться традиционными контактами с армянской диаспорой и уже упомянутыми конгрессменами из «черного списка» МИД Азербайджана, а принятие хоть на каком-то уровне со стороны структур Администрации США так и останется его несбыточной мечтой.

В свете вышесказанного хотелось бы вновь напомнить старую народную мудрость: не все то золото, что блестит. Не стоит обманываться внешней мишурой и не замечать, что мировой армянский национализм на самом деле – «голый король». Вместо этого каждому следовало бы внести свою посильную лепту в его разоблачение, а не втыкать палки в колеса азербайджанской дипломатии.

1news.az