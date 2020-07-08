Недалеко от Роттердама обнаружены камеры пыток в грузовых контейнерах

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Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.

Задержанные подозреваются в похищении людей и захвате заложников.

Контейнеры находились на складе Wouwse Plantage, расположенном к югу от Роттердама на голландско-бельгийской границе.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ВВС, контейнеры были облицованы звукоизоляционным материалом. Внутри находились устройства для пыток.

Например, кресло стоматолога с ремнями и наручниками, а также ножницы, ножовки, скальпели, плоскогубцы, скотч, балаклавы и черные хлопковые мешки, которые можно натянуть на голову.

«В каждой из камер на потолке и полу были прикреплены наручники, чтобы можно было заковать человека, стоящего с поднятыми руками», - говорится в заявлении национальной прокуратуры страны.

Сотрудники полиции также обнаружили три украденных автофургона, два автомобиля BMW, семь пистолетов и китайский вариант АК-47. Всего у подозреваемых изъято 25 единиц оружия.

В полиции предполагают, что камеры использовались транснациональной группировкой, которая выполняла заказы злоумышленников из различных стран, пожелавших расправиться с конкурентами или неугодными лицами. В этой связи эксперты назвали масштаб деятельности преступников «устрашающим» и «не имеющим аналогов».

Расследование началось в апреле, в ходе него спецслужбы смогли получить доступ к зашифрованной сети чата EncroChat, через который преступники получали заказы на пытки и устранение жертв.

Согласно данным Национального агентства по преступности Великобритании (NCA), EncroChat был «криминальным рынком». Его использовали 60 тысяч человек.

Источник: «РГ»