НеREALное преображение: чьи заказы выполняет Ильгар Мамедов?

Глава REAL Ильгар Мамедов решил напомнить о себе накануне парламентских выборов.

Для этого он избрал довольно странный способ - противопоставить себя всему Азербайджану, потребовав исключения страны из Совета Европы. При этом следует отметить, что с подобным экстравагантным предложением Мамедов выступает не впервые.

На кого оно рассчитано – вопрос интересный. Но уж точно не на потенциальный электорат, ведь столь маргинальное заявление идет вразрез с интересами интеллектуальной аудитории, на которую, казалось бы, ориентируется Мамедов.

Реакция публики была ожидаемой - пользователи соцсетей раскритиковали И.Мамедова, напомнив о его сомнительной репутации марионетки определенных кругов на Западе, ищущих любой повод для того, чтобы «атаковать» Азербайджан.

Именно этим, по мнению комментаторов, объясняется противоречие – Мамедов, ранее выступавший за евроинтеграцию, теперь настаивает на отдалении страны от Европы.

Подобная близорукость, казалось бы, опытного политика заставляет вновь вспомнить о том, что можно быть оппозиционером по отношению к власти, но нельзя быть оппозиционером по отношению к своей стране.

Так, где же собака зарыта? Ведь одновременно с демаршем И.Мамедова, прочие политики, в отношении которых Европейский суд по правам человека принял решение, выразили намерение стать депутатами. Сам же Мамедов решил воздержаться – по всей видимости, прекрасно осознавая, что на поддержку избирателей ему рассчитывать не приходится.

А раз уж шансов нет, Мамедов решил засыпать Совет Европы жалобами и призывами исключить Азербайджан из организации.

Некоторые силы в Совете Европы, в свою очередь, с радостью воспользовались высказываниями И.Мамедова, связав его неучастие в выборах с арестом 7-летней давности.

На чью же мельницу льет воду квазиполитик? Кто его использует?

Ответы на поверхности. Так, «соратник» И.Мамедова по партии Расул Джафаров также пожаловался в комитет министров СЕ по поводу отказа избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатуру (по причине наличия у него судимости за совершение тяжкого преступления). Обращение подписано руководителем EHRAS – Европейского центра по защите прав человека Филипом Личем.

Тем самым Филипом Личем, который, похоже, весьма озабочен правами азербайджанских «активистов» и уже защищал в Европейском суде Р.Джафарова, Хадиджу Исмайлову и прочих оппозиционеров.

Однако стоит отметить, что наряду с обеспокоенностью положением прав азербайджанских активистов, Лич, как двуликий Янус, одновременно активно защищал и продолжает защищать граждан Армении в деле «Саргсян против Азербайджана».

Может ли это быть лишь совпадением? Тем более, что Ф.Лича не беспокоят права азербайджанских беженцев и их жалобы против Армении в Евросуде. Очевидно, что это не просто совпадение.

Очевидно также, что вышеназванные азербайджанские «активисты» прекрасно осознают, на кого они работают, на чью мельницу льют воду. И когда Мамедов призывает к исключению Азербайджана из Совета Европы, возникает резонный вопрос – как человек, ратующий за европейские ценности и евроинтеграцию, в то же время призывает исключить свою Родину из этой авторитетной структуры?

Похоже, в стремлении «защитить» свои права в Евросуде, Ильгар Мамедов без зазрения совести в то же время готов лишить всех своих сограждан возможности защиты своих прав в Европейском суде по правам человека.

Вот такой вот избирательный «правозащитник». Либо человек не осознает свои поступки, либо, что куда как более вероятно, свои личные, причем корыстные интересы ставит выше интересов соотечественников.

Следует отметить, что с самого начала процесса выборов в Милли Меджлис Ильгар Мамедов ведет себя весьма странно. Сначала он призывал ПЕА огласить свой список, чтобы он «выбрал» самого сильного кандидата и нанес ему «сокрушительный» удар в его же округе.

Затем, когда ПЕА огласила список своих кандидатов, он начал утверждать, что это НЕ ТОТ список, и есть дескать какой-то другой, куда включены реальные кандидаты. Мамедов принялся настаивать, что ему просто обязаны показать новых «реальных» кандидатов... Чтобы он вновь «выбрал себе сильного конкурента», и… разбил его в соответствующем округе.

Это, согласитесь, типичная паранойя. Либо попытка найти оправдание собственной недееспособности – Мамедов, похоже, серьезно опасается «напороться» на сильного независимого кандидата и по этой причине попросту струсил выдвигаться, «требуя», чтобы ему указали на «удобный» округ.

Непонятно, с чего он вообще взял, что кто-то ему что-то должен, но его поведение вызвало огромное количество критики среди его же подписчиков.

Так в чем же причина политического фиаско Ильгара Мамедова и вызванным им лихорадочных попыток привлечь к себе хоть какое-то внимание?

Первое и самое главное – это политическая импотенция Ильгара Мамедова, то, что он так и не смог стать популярным политиком, завоевав авторитет и уважение народа. Ведь с момента своего освобождения И.Мамедов так и не смог объединить вокруг себя даже минимальную критическую массу электората.

Напротив, он все больше превращается в изгоя политического поля, что оказывает негативное воздействие даже на имидж своих сторонников.

Кстати, примечательно, что один из руководителей РЕАЛ, экс-глава меджлиса Азер Гасымлы покинул структуру именно из-за методов управления Мамедова, которые он назвал авторитарными.

Теперь Гасымлы выдвигается как независимый кандидат из 17-го избирательного округа Ясамальского района. РЕАЛ в том же округе выдвигает адвоката Джавада Джавадова. Это решение партии вызвало резкую критику наблюдателей, по мнению которых РЕАЛ мог бы «не мешать» Азеру Гасымлы.

Но видно, тут РЕАЛ действует по принципу – бей своих, чтобы другие боялись.

Как это не парадоксально, но уже раздаются мнения, что от «Ильгара Мамедова – заключенного» пользы для РЕАЛ было больше, чем от Ильгара Мамедова, вышедшего на свободу. Ведь пока он находился в заключении, организация была менее радикальна в своих действиях, озвучивала более конструктивные мысли относительно актуальных вопросов политической повестки, а сам Мамедов представлялся в образе этакого мудреца, вдохновляющего своих соратников прямо из застенков тюрьмы.

Правда, после его выхода на свободу довольно быстро стало понятно, что мудростью тут и не пахнет - Ильгар Мамедов все тот же недальновидный, импульсивный, непоследовательный и излишне эмоциональный политик, каким он был до ареста.

И его шансы стать хоть сколь-нибудь значимым политиком с каждой его ошибкой становятся все призрачнее – народу не интересны метания и потуги марионетки Запада, не нашедшей себя в жизни и цепляющейся за любую соломинку в попытке оправдать свою мзду.

Парвин Ата

Статья отражает точку зрения автора