Расим Мусабеков: Власти Ирана, проиграв борьбу с женщинами у себя дома, напрасно надеются на реванш в Азербайджане

Негативная реакция определенных групп на исполнение решения по унификации школьной формы в Азербайджане была ожидаема, но попытки внешних сил дестабилизировать руками этих групп ситуацию в стране обречены на провал, заявил 1news.az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

«Решение правительства о введении единой школьной формы вполне ожидаемо вызвало у определенных кругов как внутри Азербайджана, так и в соседних с ним странах - в первую очередь в Иране, и, к сожалению, проиранских определенных структурах в братской Турции - недовольство, которое находит выход в виде каких-то акций. Я думаю, что к такому развитию событий надо было быть готовым, и полагаю, что Азербайджан и соответствующие наши структуры достаточно сильны для того, чтобы подобным акциям противодействовать», - отметил депутат.

При этом он обратил внимание на тот факт, что в самом Иране клерикальные круги уже проиграли борьбу по части принуждения всех женщин носить головные платки.

«Значительная часть иранских женщин сегодня освобождается от платков, от гнета, под который загнал их исламистский режим. И теперь, видимо, в Иране полагают, что могут реваншировать на территории Азербайджана. Напрасно так считают. Проверка азербайджанских властей на «слабо» никому еще не приносила дивидендов. Я думаю, так оно будет и в этом случае», - сказал Р.Мусабеков.

Он отметил, что аффилированные с иранскими структурами медиаресурсы используют любой повод для того, чтобы организовать какое-то вмешательство во внутренние дела Азербайджана, раскачать ситуацию в стране: «Вот и за этот случай с хиджабами они уцепились. Но я думаю, что все эти структуры, их деятельность, активность в Азербайджане давно находятся под контролем, и для того чтобы нейтрализовать их, у азербайджанских властей достаточно ресурсов».

Политолог пояснил, что Иран рассматривает страны, которые он считает шиитскими, сферой своего исключительного влияния: «Хотя большая часть населения Азербайджана, насколько я помню опросы, не ассоциируют себя ни с шиизмом, ни с суннизмом: они считают себя просто мусульманами. И только где-то две трети позиционируют себя как шииты, и одна треть - как сунниты. Но в целом большинство населения Азербайджана придерживается светской формы жизни и, в общем, особо повышенной религиозностью не отличается».

Как отметил Р.Мусабеков, Азербайджан как светское государство – это «бельмо на глазу соседнего Ирана».

«Азербайджан демонстрирует, что жизнь может быть - в обществе, в государстве - организована совсем не по той модели, которая сегодня находится под пятой религиозных функционеров в Иране. Так что они рассматривают светскую модель Азербайджана чуть ли не как вызов собственному проекту религиозного государства во главе с религиозным авторитетом.

У религии есть свое место в Азербайджане. У нас страна мусульманская, но государство у нас светское. И несмотря на потуги каких бы то ни было внешних сил, полагаю, что именно вот такая модель светского государства отвечает интересам подавляющего большинства населения страны и традиционной азербайджанской модели государственности», - подчеркнул парламентарий.

Он констатировал, что попытки создавать источники напряженности внутри Азербайджана были, есть и будут. Здесь, по его мнению, важна способность государства реагировать и нейтрализовывать такие угрозы внутренней безопасности.

«То, что Тегеран любой повод использовал для того, чтобы попытаться обозначить свое присутствие в Азербайджане, - это не секрет. Здесь у них сидел в свое время некто Оджаг Неджат (иранский религиозный деятель, бывший представитель погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Азербайджане с 1996 по 2021 год – ред.), который из себя мнил чуть ли не главного наместника Ирана на всем Кавказе. И все, собрался и ретировался отсюда, когда его противоправная деятельность уже стала предметом действий соответствующих наших структур (в октябре 2021 года, на фоне усиления мер против иранских агентурных и пропагандистских сетей, его офис в Баку был закрыт силами правоохранительных органов – ред.). Так что мы никому здесь вольничать не позволяли и не позволим. Кто бы там как бы свои щеки в Иране ни раздувал, да и не только в Иране, везде, не имеет значения. Азербайджан - светское государство. Нравится это кому-то или не нравится, это реалии Азербайджана, и с ними придется всем считаться. Это традиционная модель», - указал Р.Мусабеков.

Он напомнил, что на заре независимости Азербайджанского государства из него «тысячами несовершеннолетних вывозили в Иран для обучения в религиозных школах».

«Из них готовили, скажем так, латентную агентуру. Какую-то их часть возвращали обратно в Азербайджан. Они скрытно даже впрямую не занимались религиозной деятельностью, ждали соответствующей команды и часа. Так что эта политика, к сожалению, не новость, и я думаю, что соответствующие наши структуры давно эту деятельность и отслеживают, и при необходимости принимают меры для того, чтобы нейтрализовать подобного рода планы - формировать из несовершеннолетних свою политико-религиозную агентуру на территории Азербайджана.

Попытки оказать давление и проверить на прочность существующее государственное устройство и действующую у нас модель взаимодействия государства и религиозных структур предпринимались ранее не раз, и столько же раз посрамлялись. Азербайджанская светская модель прочная, попытки использовать религиозные чувства против государственности Азербайджана бесперспективны. И в случае, если эти попытки будут приобретать опасный характер, они будут достаточно жестко пресечены. И пусть ни у кого на этот счет не будет никаких сомнений и иллюзий», - заключил Расим Мусабеков.