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Никита Михалков готовится снять фильм о переселении армян в Карабах

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 519
Никита Михалков готовится снять фильм о переселении армян в Карабах

Всемирно известный российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Никита Михалков рассказал о съемках своего нового проекта, часть которого он планирует отснять в Азербайджане.

«Мы готовы начать съемки фильма о переселении армян из Ирана в Карабах», - заявил в интервью московскому бюро информационного агентства АПА Никита Михалков, подчеркивающий, что сценарий многосерийного фильма «Жизнь и смерть Грибоедова», посвященного жизни российского дипломата и поэта Александра Грибоедова, готов.

Режиссер также отмечает: «Мы ждем стабилизации ситуации в регионе – к сожалению, ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе не стабилизируется, поэтому мы пока не начинаем съемки. Вся подготовительная работа проведена, и мы начнем съемки, как только возникнут благоприятные условия. Это от меня не зависит, скажу только то, что мы готовы к съемкам».

Российский кинорежиссер отметил, что съемки проекта будут проводиться в Карабахском регионе Азербайджана и в Иране: «Планируется снимать фильм там, где бывал Грибоедов – в Азербайджане, Иране и Грузии».

В.Ф, Г.Р.

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