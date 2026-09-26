Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО
Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили расширение сотрудничества в сфере климатической деятельности.
Об этом представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев написал в соцсети X по итогам встречи с помощником Генерального директора ФАО и региональным представителем организации по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.
Стороны обсудили адаптацию к изменению климата и сокращение выбросов в сельском хозяйстве, устойчивое управление водными ресурсами и формирование более устойчивых продовольственных систем.
«Мы также обменялись мнениями о превращении климатических обязательств в практические решения, укрепляющие продовольственную безопасность, сокращающие потери и расточительство продовольствия и продвигающие устойчивое развитие», – отметил Мухтар Бабаев.
It was a pleasure to meet with @ViorelGutu, Assistant Director-General of FAO and Regional Representative for Europe and Central Asia.
Discussed strengthening climate action across several areas, including adaptation and mitigation in agriculture, sustainable water management… pic.twitter.com/6zDA0Tp13u — Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) September 26, 2026