Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили расширение сотрудничества в сфере климатической деятельности.

Об этом представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев написал в соцсети X по итогам встречи с помощником Генерального директора ФАО и региональным представителем организации по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

Стороны обсудили адаптацию к изменению климата и сокращение выбросов в сельском хозяйстве, устойчивое управление водными ресурсами и формирование более устойчивых продовольственных систем.

«Мы также обменялись мнениями о превращении климатических обязательств в практические решения, укрепляющие продовольственную безопасность, сокращающие потери и расточительство продовольствия и продвигающие устойчивое развитие», – отметил Мухтар Бабаев.