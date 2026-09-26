 Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

First News Media19:16 - Сегодня
Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили расширение сотрудничества в сфере климатической деятельности.

Об этом представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев написал в соцсети X по итогам встречи с помощником Генерального директора ФАО и региональным представителем организации по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

Стороны обсудили адаптацию к изменению климата и сокращение выбросов в сельском хозяйстве, устойчивое управление водными ресурсами и формирование более устойчивых продовольственных систем.

«Мы также обменялись мнениями о превращении климатических обязательств в практические решения, укрепляющие продовольственную безопасность, сокращающие потери и расточительство продовольствия и продвигающие устойчивое развитие», – отметил Мухтар Бабаев.

Поделиться:
441

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном ...

Общество

На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при ...

В мире

«Это Снуп Догг или нет?» – двойник рэпера развеселил зрителей Гран-при ...

Общество

Редкое осложнение или врачебная ошибка? Клиника «Реферанс» прокомментировала ...

Экономика

Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

Азербайджан в рамках AIIF 2026 подписал соглашения и документы на $10,8 млрд

На 2-м Азербайджанском инвестфоруме прошла сессия по критическим минеральным ресурсам и глобальной экономической безопасности

Эмин Агаларов: Sea Breeze включен в международную инвестиционную карту

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Армения начала экспорт фольги в Азербайджан

Товарооборот Грузии и Азербайджана за 8 месяцев превысил $959 млн 

Центробанк выдал Rabitəbank обязательное к исполнению предписание

Должностное лицо Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов

Последние новости

Макрон назвал единственный путь к спасению Европы

Сегодня, 23:00

Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и прекращении боевых действий

Сегодня, 22:50

В Баку снимут ограничения на движение по улицам трассы Формулы-1

Сегодня, 22:35

На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ДОПОЛНЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Сегодня, 22:20

Литва впервые отрабатывает государственный план эвакуации населения

Сегодня, 21:55

Победа Джорджа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых плотных финишей в истории Формулы-1

Сегодня, 21:45

Трамп заявил, что США и Куба могут заключить соглашение

Сегодня, 21:10

49 тысяч заявок за 72 часа: Как волонтеры помогали проводить Гран-при Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 20:48

«Это Снуп Догг или нет?» – двойник рэпера развеселил зрителей Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 20:36

В регионах Азербайджана ожидаются град, мокрый снег и паводки

Сегодня, 20:06

Редкое осложнение или врачебная ошибка? Клиника «Реферанс» прокомментировала смерть 19-летней пациентки после ринопластики - ФОТО

Сегодня, 19:51

Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Сегодня, 19:26

Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

Сегодня, 19:16

Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном форуме - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:06

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен многосторонней системе, обеспечивающей реальные результаты - ФОТО

Сегодня, 18:45

Макс Ферстаппен: Я был близок к Расселлу, но недостаточно

Сегодня, 18:20

Состоится IX съезд азербайджанских журналистов - ФОТО

Сегодня, 18:05

Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку

Сегодня, 17:55

Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

Сегодня, 17:35
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37