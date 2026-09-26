 Редкое осложнение или врачебная ошибка? Клиника «Реферанс» прокомментировала смерть 19-летней пациентки после ринопластики - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Редкое осложнение или врачебная ошибка? Клиника «Реферанс» прокомментировала смерть 19-летней пациентки после ринопластики - ФОТО

Фаига Мамедова19:51 - Сегодня
Редкое осложнение или врачебная ошибка? Клиника «Реферанс» прокомментировала смерть 19-летней пациентки после ринопластики - ФОТО

На днях в СМИ и социальных сетях распространилась информация о трагической гибели студентки 3-го курса Азербайджано-французского университета (UFAZ) Фидан Аббаслы. Согласно первичным данным, 19-летняя девушка скончалась во время хирургического вмешательства по изменению формы носа.

Сегодня же отец 19-летней Фидан Аббаслы, Кямиль Аббасов, выступил с тяжелыми обвинениями в связи со смертью дочери.

Кямиль Аббасов опубликовал фотографии врачей Эндокринного и хирургического центра «Реферанс» Амила Алиева и Видади Кебирли, обвинив их в гибели девушки.

Он заявил, что 19-летняя Фидан «стала жертвой халатности врачей», и призвал к максимальному оглашению данной информации.

По имеющимся данным, некоторое время назад Фидан Аббаслы перенесла ринопластику. Согласно утверждениям, во время операции ее состояние резко ухудшилось, и девушка впала в шоковое состояние. Также утверждается, что в тот момент в клинике отсутствовал необходимый противошоковый препарат.

В ответ на обвинения Кямиля Аббаслы клиника «Реферанс» распространила официальное заявление.
«Отметим, что перед операцией пациентка прошла все необходимые медицинские обследования. По их результатам никаких абсолютных или относительных противопоказаний к плановой операции выявлено не было. Пациентке была проведена плановая ринопластика под общим наркозом», — говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, ход и завершение операции прошли без каких-либо осложнений. Однако в самом конце, на этапе выхода пациентки из наркоза, ее состояние резко ухудшилось. У девушки наблюдались тяжелое нарушение сердечного ритма и повышение температуры тела. Выявленные клинические симптомы соответствовали подозрению на злокачественную гипертермию.

«Было оказано незамедлительное вмешательство, начаты реанимационные мероприятия и интенсивная терапия. Несмотря на достигнутую относительно стабильную динамику, на следующем этапе состояние пациентки вновь ухудшилось. Вне зависимости от всей оказанной врачами медицинской помощи и проведенных реанимационных мер, спасти жизнь пациентки не удалось», — подчеркивается в клинике.
Также в заявлении отмечается, что злокачественная гипертермия является редким, стремительно развивающимся и угрожающим жизни анестезиологическим осложнением. Это состояние может возникнуть как индивидуальная реакция организма на некоторые анестетики, и с помощью стандартных предоперационных обследований заранее определить риск его развития невозможно.

«Окончательная медико-правовая оценка причин смерти пациентки будет дана по результатам соответствующих проверок. По итогам расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация», — резюмировали в учреждении.

Напомним, что редакция 1news.az направила официальные запросы во все профильные структуры и подведомственные инстанции. Новость будет обновляться по мере поступления официальных ответов.

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